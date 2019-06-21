2019-06-21T07:08:38+03:00
Общество

Родители в Биробиджане смогут получать смс о том, что ребенок пришел в школу

Это будет возможно благодаря электронным системам контроля доступа
Ольга КИВА
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Родители в Биробиджане смогут получать смс о том, что ребенок пришел в школуРодители в Биробиджане смогут получать смс о том, что ребенок пришел в школуФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане стартовала масштабная программа укрепления антитеррористической защищенности школ. Так, с 1 сентября 2019 года электронные системы контроля доступа установят в школах №№4, 9, 10 и 11. Также до 31 декабря оборудование на входе в здания появится в школах №7 и 8.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, благодаря новшеству можно будет управлять доступом в здания школ, контролировать посещаемость учеников. Причем следить за тем, когда дети пришли и ушли, смогут не только педагоги, но и родители. Данные о времени прихода и ухода школьника будут вносить в единую базу. Также мамы и папы смогут получать СМС-сообщения о времени прихода ребенка на уроки и ухода его домой. Эта услуга будет платной.

Отметим, что карточка-пропуск обойдется родителю в 200 рублей, однако есть возможность получить ее бесплатно. К слову, если ребенок потеряет карточку или забудет ее дома, то охранник пропустит его в режиме ручного управления. Со временем подобную систему планируют внедрить и в детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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