В 11 городской поликлинике чествовали «народных врачей», победивших в конкурсе организованном компанией «СОГАЗ-Мед»

СЕГОДНЯ 07:49 2019-06-21T07:53:33+03:00

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И вот 14 июня, накануне профессионального праздника награды нашли своих героев. Открывая торжественную планерку, исполняющий обязанности главного врача 11 городской поликлиники Алевтина Владимировна Авакумова отметила высокий профессионализм всех своих коллег.

- На работников, врачей, медсестер возложена огромная ежедневная ответственность за здоровье населения, - подчеркнула Алевтина Авакумова. – Повышение уровня жизни, качества здоровья является одними из приоритетных направлений национальной политики. И реализация этого проекта наш с вами каждодневный труд.

Алевтина Абакумова озвучила благодарности пациентов и вручила грамоты и благодарственные адреса от имени Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В выборе лучшего медика участвовали сами пациенты поликлиники Фото:пресс-служба компании «СОГАЗ-Мед»

Пациенты благодарили коллектив за чуткость, внимание и отзывчивость, отмечали профессионализм и высокий уровень подготовки персонала.

Директор Хабаровского филиала компании «СОГАЗ-Мед» Нелли Лазерко поздравила победителей конкурса «Народный врач».

- Дорогие коллеги, я очень рада, что именно в вашей медицинской организации впервые в Хабаровске был проведен этот конкурс. Компания «СОГАЗ-Мед» проводила такие конкурсы в других регионах своего присутствия, но в нашем городе это первый опыт, - отметила Нелли Александровна.

В ходе конкурса пациенты голосовали за того врача, которого они любят, которому доверяют. Результаты таковы. Первое место по результатам подсчета голосов заняла Елена Курильская. Второе и третье место досталось Ольге Сетиной и Татьяне Михалкиной.

- Нас приятно поразила активность пациентов, - рассказала Нелли Александровна. – Было много отзывов, добрых слов, приятных пожеланий. Разбирая анкеты, мы получили огромное удовольствие. Это самое лучшее подтверждение того, что мы делаем нужное и полезное дело.

Победители получили ценные призы, дипломы, памятные подарки от компании «СОГАЗ-Мед» и «Комсомольской правды», а двери их кабинетов будут украшать именные таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU