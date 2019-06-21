У особенных детей в Хабаровске появилась своя игровая площадка

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-21T09:57:54+03:00

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В Хабаровске закончили обустраивать специальную игровую детскую площадку для особенных детей. Здесь малыши, имеющие проблемы со здоровьем, смогут кататься на качелях-каруселях, как их обычные сверстники. Новая зона отдыха находится в сквере рядом с центром работы с населением «Диалог» в Краснофлотском районе.

Такую площадку просто необходимо было создать, потому что на обычных площадках особенные дети часто просто смотрят на других играющих детей. Сами же не могут ни прокатиться, ни покачаться, потому что им это дается непросто. Теперь же у них есть возможность полноценно отдыхать.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на площадке установили качели-гнезда, в сети которых можно удобно усадить ребят постарше или уложить малышей. Также есть качели, на которые ребенок может заехать и прокатиться, сидя в инвалидной коляске, и карусель с пандусом и запирающимися воротцами, куда детки-колясочники также могут заехать и покружиться в свое удовольствие.

Отметим, что создать такое пространство удалось благодаря гранту, предоставленному муниципалитетом и правительством края. При этом играть здесь могут и вполне обычные ребятишки. В ближайшее время на площадке КСК «Арсеналец» закончится установка тренажерного комплекса для «особенных» детишек.

ИСТОЧНИК KP.RU