В Хабаровском крае почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-21T11:01:24+03:00

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В Хабаровском крае в предстоящую субботу, 22 июня, пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Так, в городах и районах Хабаровского края организуют церемонии возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям, вахты памяти, митинги, встречи молодежи с ветеранами и тружениками тыла. В этот день также приспустят флаги на зданиях государственных учреждений.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, памятные мероприятия в Хабаровске начнутся в 10 часов на площади Славы с церемонии возложения венка и цветов к Вечному огню. Присутствовать при этом будут в том числе ветераны Великой Отечественной войны. В полдень начнется акция «Горсть Памяти», во время которой произведут заборы земли с мест воинских захоронений в специальные капсулы. Это мероприятие охватит Хабаровске, Бикинский, Вяземский Николаевский, Хабаровский и имени Лазо районы. Среди участников ветераны, представители командования военных округов, духовенства и молодежи.

На городских прудах в Хабаровске в 17:00 пройдет военно-историческая реконструкция событий 1941 года. Также для горожан организуют интерактивную выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны. Желающие смогут присоединиться к акции «Свеча Памяти», которая начнется в 22:00 на площади Славы и закончится минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU