Правительство ЕАО примет участие в крупных мобилизационных учениях

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-22T10:05:58+03:00

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Полное название мероприятий, которые пройдут практически во всех регионах Восточной России: комплексные мобилизационные учения. Руководить ими будет лично командующий Восточным военным округом.

Помимо военнослужащих и военных комиссариатов округа в них примут участие представители муниципалитетов Амурской и Еврейской автономной областей. Будут отработано взаимодействие с МЧС, министерством внутренних дел и Росгвардии.

- В ходе учений будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск военного округа с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями при выполнении задач проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории субъектов, отметили в пресс-службе Восточного военного округа Минобороны России.

В учениях примут участие более пяти тысяч военных и две тысячи гражданских специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU