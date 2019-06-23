2019-06-23T04:26:39+03:00
Происшествия

Мебельный цех полыхал в Хабаровске на улице Аэродромной

От огня пострадала территория площадью 700 квадратных метров
Ольга КИВА
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Мебельный цех полыхал в Хабаровске на улице АэродромнойМебельный цех полыхал в Хабаровске на улице АэродромнойФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске в минувшую субботу, 21 июня, случился пожар в цехе по производству мебели. Предприятие находится на улице Аэродромной, куда и направились огнеборцы после того, как сообщение поступило в пожарно-спасательную службу города.

- На момент прибытия горела крыша одноэтажного бетонного здания, в котором хранились пиломатериалы для производства мягкой мебели. Огнеборцы приступили к тушению и в 21:32 им удалось остановить распространение огня в помещении. Еще через семь минут открытое горение полностью ликвидировали, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На данный момент известно, что от огня пострадала территория площадью в 700 квадратных метров. Информация о пострадавших отсутствует. По факту возгорания сотрудники Госпожнадзора проведут проверку, в результате которой выяснят причины происшествия, а также найдут виновного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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