СЕГОДНЯ 05:54 2019-06-23T05:54:07+03:00

Капитан команды «СКА-Нефтяник» подарил свои медали музею в Хабаровске Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

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Фонды краеведческого музея имени Гродекова пополнились новыми экспонатами. Среди новинок спортивный инвентарь, клюшка, краги, майки, а также часть медалей Василия Грановского. Капитан хоккейной команды «СКА-Нефтяник» передал эти предметы музея на этой неделе.

- Среди наград, предоставленных чемпионом России и мира, золотая медаль «Чемпионат по бенди. Хабаровск», 2015 год, медаль за I место в чемпионате России, сезон 2018-2019 годов, медаль за Суперкубок по хоккею с мячом памяти ЗМС, ЗТ СССР Трофимова В.Д., сезон 2018-2019 годов, золотая медаль кубка Европы 2009 года, золотая медаль кубка России 2018 года, а также ряд других наград. Полученные в дар предметы планируют разместить в экспозиции «Спорт», - рассказали в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова.

Передача музею новых экспонатов прошла в торжественной церемонии. После этого мероприятия спортсмену провели небольшую экскурсию по музею и выставке «Сотканная история». К слову, хоккеист впечатлился увиденным и оставил большой отзыв в книге.

ИСТОЧНИК KP.RU