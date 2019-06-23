2019-06-23T07:27:14+03:00
Общество

Ловцы браконьеров в Хабаровском крае получили жареного поросенка

Блюдо в торжественной обстановке вручили капитанам экипажей, патрулировавших акваторию
Ольга КИВА
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Ловцы браконьеров в Хабаровском крае получили жареного поросенка ФОТО: Пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии Российской ФедерацииЛовцы браконьеров в Хабаровском крае получили жареного поросенка ФОТО: Пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации
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В Хабаровском крае подвели предварительные итоги операции «Путина 2019». Участие в ней с 8 мая по 20 июня принимали военнослужащие морского отряда Восточного округа Росгвардии. Основной задачей была охрана правопорядка и пресечение браконьерства в акватории рек Амурского бассейна.

- Также в операции участвовали сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю, ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю, ОМВД России по Амурскому району, ОМВД России по Комсомольску-на-Амуре и представители инспекции «Амуррыбвод». Общими усилиями удалось выполнить 233 рейда, - рассказали в пресс-службе Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Во время проверки досмотрели 118 плавсредств, из которых 11 задержали. Кроме того, девять человек привлекли к уголовной ответственности, у браконьеров изъяли 12 орудий, которые считаются незаконными при ловле рыбы. Также удалось обнаружить 825 килограммов нелегально добытой рыбы ценных пород и икры осетровых. За отличную работу экипажи поздравили, командирам в торжественной обстановке вручили жареного поросенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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