Бывшего чиновника в Еврейской автономии будут судить в особом порядке

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-23T11:24:13+03:00

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В Еврейской автономии ждет суда бывший председатель областного комитета по управлению государственным имуществом. По версии следствия, фигурант воспользовался своим должностным положением и организовал незаконную приватизацию акции компании ОАО «Гостиница «Восток». Противоправное действие было совершено в период с 1 января по 4 марта 2016 года.

- Следствие полагает, что стоимость акций занизили умышленно, также конкретному лицу обеспечили преимущественные условия участия в аукционе. В результате регион утратил право собственности на акции компании, а казна лишилась дохода от их продажи на сумму 10 миллионов 552 тысячи 211 рубль, - рассказали в пресс-службе Биробиджанского районного суда ЕАО.

Сам бывший председатель признал свою вину во время предварительного расследования. Также мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Судебное разбирательство по его делу назначили на 25 июня. Слушание пройдет в особом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU