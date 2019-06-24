Хабаровские школьники попадут в Юнармию, если сдадут нормативы ГТО

СЕГОДНЯ 02:53 2019-06-24T05:04:10+03:00

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Хабаровские школьники отправились в спортивно-оздоровительный лагерь в Хабаровском районе на профильную смену «Юнармия». Здесь ребята не только отдыхают от учебы, но и участвуют в военно-патриотических мероприятиях.

- Ученики сдают нормативы ГТО, изучают тактико-технические характеристики и боевые возможности легендарного автомата АК-74. К слову, школьники также постигают азы огневой подготовки, радиационной химической и биологической защиты, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В конце смены ребят, которые покажут наилучшие результаты после сдачи нормативов, примут в ряды движения Юнармии. Кроме того, участники профильной смены провели акцию «Герои Комсомольска» совместно с советом ветеранов Ленинского округа города Комсомольска-на-Амуре, а также навели порядок на местах захоронения солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU