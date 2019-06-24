2019-06-24T05:04:10+03:00
Политика

Хабаровские школьники попадут в Юнармию, если сдадут нормативы ГТО

Пополнят ряды патриотического движения участники профильной смены
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровские школьники попадут в «Юнармию», если сдадут нормативы ГТОХабаровские школьники попадут в «Юнармию», если сдадут нормативы ГТОФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Хабаровские школьники отправились в спортивно-оздоровительный лагерь в Хабаровском районе на профильную смену «Юнармия». Здесь ребята не только отдыхают от учебы, но и участвуют в военно-патриотических мероприятиях.

- Ученики сдают нормативы ГТО, изучают тактико-технические характеристики и боевые возможности легендарного автомата АК-74. К слову, школьники также постигают азы огневой подготовки, радиационной химической и биологической защиты, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В конце смены ребят, которые покажут наилучшие результаты после сдачи нормативов, примут в ряды движения Юнармии. Кроме того, участники профильной смены провели акцию «Герои Комсомольска» совместно с советом ветеранов Ленинского округа города Комсомольска-на-Амуре, а также навели порядок на местах захоронения солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома
Пчеловоды в Хабаровском крае просят ограничить вырубки липы
Школьников, желающих работать, в Хабаровске стало больше
Персональные траектории развития появились у участников форума «Амур» в Хабаровском крае
Сирота в Биробиджане обрел положенное жилье годы спустя
«Танковый вальс» увидят хабаровчане на аэродроме «Центральный» в Хабаровске
Закупка хлеба в хабаровском доме-интернате сорвалась из-за недостающих печати и подписи
Мать отсудила у бизнесмена в Хабаровском крае 400 тысяч за травмы сына
Водитель в Хабаровске проигнорировал знак «Въезд запрещен» и врезался в бетонные блоки
Победители чемпионата по плаванию из Хабаровского края отправятся в Черногорию и на Кубок России
На улице Советской в Биробиджане ожидаются пробки
Хабаровчане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны