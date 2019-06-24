Закупка хлеба в хабаровском доме-интернате сорвалась из-за недостающих печати и подписи

СЕГОДНЯ 05:11 2019-06-24T05:11:30+03:00

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Поставщик хлеба в Хабаровском крае не смог продать свою продукцию через запрос котировок. Его заявку отклонили, а саму процедуру закупки признали не состоявшейся. Однако поставщик не согласился с таким течением обстоятельств и решил подать жалобу.

- Во время проверки выяснилось, что дом-интернат разместил извещение о проведении запроса котировок на поставку хлебобулочной продукции. В учреждении планировали приобрести хлеб пшеничный – 15 676,80 килограммов, хлеб ржано-пшеничный – 7 176 килограммов, батон отрубной – 2 625,60 килограммов, булочка сдобная – 2 132 килограммов. Начальная цена контракта составила 1 945 723,36 рублей. Компания же подала заявку с ценовым предложением 1 364 474,40 рублей, - рассказали в пресс-службе УФАС по Хабаровскому краю.

Однако заявку поставщика отклонили из-за отсутствия печати и подписи руководителя организации, сам запрос признали несостоявшимся, потому что была только одна заявка. Сотрудники антимонопольной службы поставили точку в этом споре, пояснив, что участник закупки должен был представить заявку на участие в оригинале или скан с печатью и подписью. То есть закупочная комиссия правильно отклонила заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU