Персональные траектории развития появились у участников форума «Амур» в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-24T06:50:39+03:00

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В доме отдыха «Шарголь» закончилась смена «Компетенции будущего» молодежного форума «Амур». В минувшую субботу участники этого мероприятия и эксперты подвели итоги. Так, ребята смогли разработать для себя индивидуальную траекторию развития и создать ряд образовательных и социальных стартапов. Также участники, вошедшие в ТОП-10 по итогам смены, получили ценные призы, а их проекты личное кураторство федеральных экспертов.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, вторая смена «Компетенции будущего» объединила более 200 молодых активистов из 17 регионов России. Среди участников были представители молодежных советов, профсоюзов крупных предприятий, средних и малых организаций, специалисты по молодежной политике и индивидуальные предприниматели.

Отметим, что в этом году во время молодежного форуму провели две смены. Первая называлась «Культурный максимум» и была посвящена Году театра в России. Вторая «Компетенции будущего» была нацелена на обучение тому, как направлять личную и командную деятельность на реализацию конкретного проекта, грамотно распределять время и приоритеты.

ИСТОЧНИК KP.RU