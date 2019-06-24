2019-06-24T10:27:59+03:00
Общество

Гость комсомольчанина «засветился» в краже крепежей со строительной базы

По версии следствия, на территорию фигурант проник ночью, но довести начатое до конца он не смог
Ольга КИВА
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Гость комсомольчанина «засветился» в краже крепежей со строительной базыГость комсомольчанина «засветился» в краже крепежей со строительной базыФото: Иван ВИСЛОВ
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Сотрудники строительной базы в Комсомольске-на-Амуре обнаружили пропажу нескольких упаковок крепежных изделий. Представители компании обратились в полицию и попросили разобраться в ситуации. Позже пропажа нашлась за территорией базы.

- Как выяснили оперативники, к похищению имущества причастен 20-летний житель поселка Эльбан. Он рассказал, что приехал в гости к приятелю, чей дом находился недалеко от стройбазы. Ночью фигурант забрался на чужую территорию, вытащил за ограду упаковки и спрятал их неподалеку. Утром он вернулся с грузовиком и попытался увезти крепежные изделия, но его вспугнули работники предприятия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». На время расследования молодой человек будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. Имущество вернули законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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