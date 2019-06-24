2019-06-24T13:02:41+03:00
Общество

Старатели в новом сезоне уже добыли тонны килограммов золота в Хабаровском крае

В общей сложности на территории региона добывают драгметалл 10 предприятий
Ольга КИВА
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Старатели в новом сезоне уже добыли тонны килограммов золота в Хабаровском крае ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского краяСтаратели в новом сезоне уже добыли тонны килограммов золота в Хабаровском крае ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги по золотодобыче в новом сезоне. Так, старатели уже добыли больше 600 килограммов драгметалла из россыпей. Это результат за пять месяцев работы в 2019 году. К слову, за аналогичный период 2018 года этот показатель был ниже на 35 процентов.

Как отметили в краевом министерстве природных ресурсов, на сегодняшний день в крае добывают золото 10 предприятий. В общей сложности в 2019 году недропользователи в регионе добыли 7,8 тонны драгметалла. Отметим, что показатель в аналогичном периоде 2018 года был меньше на 500 килограммов.

По предварительным оценкам экспертов, за счет предприятий горнодобывающей отрасли краевую казну удалось пополнить на 2,7 миллиарда рублей. Эту сумму удалось получить за счет налогов, перечисленных недропользователями. За пять месяцев 2019 года этот показатель увеличился на 105,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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