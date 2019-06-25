2019-06-25T06:43:00+03:00
Общество

Пострадавшим от взрыва газа в Приамурском в ЕАО вручили жилищные сертификаты

Также начались выплаты тем, кто частично или полностью утратил свое имущество
Ольга КИВА
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Пострадавшим от взрыва газа в Приамурском в ЕАО вручили жилищные сертификатыПострадавшим от взрыва газа в Приамурском в ЕАО вручили жилищные сертификатыФото: администрация Биробиджана
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В Еврейской автономии вручили жилищные сертификаты жильцам дома в поселке Приамурском, где случился взрыв бытового газа. Эта мера поддержки для тех, кто остался без жилья после жуткого происшествия. Напомним, трагедия произошла 6 ноября 2018 года в многоквартирнике на улице Островского. Тогда погиб один человек, квартиры второго и третьего подъездов признали непригодными для проживания, часть жителей дома частично или полностью утратили свое имущество.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, пострадавшим от взрыва бытового газа вручили 23 сертификата. Заветные документы распределили в минувшее воскресенье в администрации Приамурского городского поселения. Также начали производить выплаты единовременной финансовой помощи тем, кто полностью или частично утратил имущество в результате ЧС.

Отметим, что выплату в сумме 10 тысяч рублей получат 57 жителей поселка Приамурского, в сумме 50 тысяч рублей - 41 человек, в сумме 100 тысяч рублей – 16 человек. Максимальные выплаты полагаются тем, кто утратил имущество полностью. В общей сложности на меры поддержки пострадавшим выделили больше четырех миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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