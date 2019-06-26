2019-06-26T11:13:22+03:00
Общество

В Биробиджане больше 10 автобусных маршрутов изменят из-за ремонта дороги

Работы по реконструкции будут продолжаться до 8 июля
Ольга КИВА
Поделиться:
В Биробиджане больше 10 автобусных маршрутов изменят из-за ремонта дорогиВ Биробиджане больше 10 автобусных маршрутов изменят из-за ремонта дорогиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В столице Еврейской автономии на участке дороги по улице Пушкина от улицы Комсомольской до улицы Ленина ограничат проезд автотранспорта. Запрет будет действовать вплоть до 8 июля. Отметим, что в связи с этим обстоятельством скорректируют 14 автобусных маршрутов.

- Так, общественный транспорт, отправляющийся в рейсы №№2а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20 и 22, будет курсировать по схеме «улица Комсомольская – улица Дзержинского – улица Миллера – улица Калинина» в прямом и обратном направлении, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителям города приносят извинения за доставленные временные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь к ситуации с пониманием. Своевременный ремонт автотрассы - это обеспечение качества дорог и залог безопасности дорожного движения. Автомобилистам настоятельно рекомендуют учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу в этот промежуток времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возможности ТОСЭР в Хабаровском крае презентовали бизнесменам из Америки
Часть терминала международного аэропорта в Хабаровске сдадут в сентябре 2019 года
Деньгами наградят лучших учителей Хабаровского края
Из Калужской области в Еврейскую автономию доставляли фальсифицированное масло
Хитрый арендатор разбил машину комсомольчанина, а потом продал ее
В Хабаровске выясняют, хотят ли мамы детсадовцев обучаться новым профессиям
Больница в Хабаровском крае заплатит инвалиду за ошибку с бесплатным рецептом
Не платила алименты, сбежала от пристава и попала в арестантки упорная мать в Хабаровском крае
Посольство Белоруссии переедет из Хабаровска во Владивосток
Домовладелец в ЕАО устроил на своем участке рассадник конопли
У хабаровских бизнесменов почти не осталось времени до конца регистрации онлайн-касс
Велосипедистка в Хабаровске покалечилась в аварии с иномаркой
Туристы из Европы приплыли к Шантарским островам в Хабаровском крае
В Комсомольске ограничат движение автотранспорта на улице Культурной
Неисправности в электросетях в Хабаровске стали устранять быстрее
В Хабаровском крае объявили последние результаты ЕГЭ
Ревнивого приезжего осудили в Хабаровске за разбой в квартире приятеля бывшей пассии
В Комсомольске-на-Амуре отдыхающие нашли утопленника
Погода в Хабаровске на 26 июня 2019 года: днем до +16, сильный дождь
Молодежь креативно докажет, что в Хабаровске жить лучше, чем в Европе
Главаря группировки «Штольц» после нападения на ФСБ в Хабаровске отправили в тюрьму
Молодую хабаровчанку призовут к ответу за смерть девятимесячного сына
В Биробиджане в ночь на 26 июня ожидается резкое ухудшение погоды
ТЮЗ и театр кукол в Хабаровске получат миллионы рублей господдержки