В Биробиджане больше 10 автобусных маршрутов изменят из-за ремонта дороги

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-26T11:13:22+03:00

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В столице Еврейской автономии на участке дороги по улице Пушкина от улицы Комсомольской до улицы Ленина ограничат проезд автотранспорта. Запрет будет действовать вплоть до 8 июля. Отметим, что в связи с этим обстоятельством скорректируют 14 автобусных маршрутов.

- Так, общественный транспорт, отправляющийся в рейсы №№2а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20 и 22, будет курсировать по схеме «улица Комсомольская – улица Дзержинского – улица Миллера – улица Калинина» в прямом и обратном направлении, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителям города приносят извинения за доставленные временные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь к ситуации с пониманием. Своевременный ремонт автотрассы - это обеспечение качества дорог и залог безопасности дорожного движения. Автомобилистам настоятельно рекомендуют учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу в этот промежуток времени.

ИСТОЧНИК KP.RU