СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-26T11:10:52+03:00

Часть терминала международного аэропорта в Хабаровске сдадут в сентябре 2019 года ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока

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Первую очередь международного аэропорта в Хабаровске планируют сдать в сентябре 2019 года. Об этом инвестор сообщил генеральному директору АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслану Канукоеву. Глава ведомства прибыл в Хабаровский край с деловым визитом.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, при проектировании терминала учли все современные стандарты. Благодаря новому объекту смогут обеспечить высокий уровень удобства и безопасности пассажиров, а также в разы увеличат оперативность их обслуживания, включая маломобильных граждан.

Кроме аэропорта делегаты также побывали на инвестиционных площадках ТОР «Хабаровск», «Николаевск» и «Комсомольск». С резидентами обсудили текущие и перспективные потребности резидентов в инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуре. Также затронули вопросы предоставления земельных участков и оговорили другие проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU