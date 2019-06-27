2019-06-27T07:34:52+03:00
Происшествия

Сельчанка в ЕАО невольно пригласила в свой сарай велоугонщика

Женщина видела, как фигурант уезжает с ее двора, но оставить его не смогла
Ольга КИВА
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Сельчанка в ЕАО невольно пригласила в свой сарай велоугонщикаСельчанка в ЕАО невольно пригласила в свой сарай велоугонщикаФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница села Николаевка попросила односельчанина помочь ей окучить картошку. Женщина обрадовалась, что мужчина не отказал, а после работы разрешила ему отдохнуть в сарае, куда позже принесла чай. Видимо, помощнику мало было такой благодарности, вот он и решил забрать со двора еще и велосипед.

- Потерпевшая находилась в доме, когда подозреваемый угонял двухколесный транспорт. Она выбежала на улицу, кричала ему вслед, но на призывы остановиться фигурант никак не реагировал. Недолго думая, сельчанка отправилась в полицию писать заявление, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Позже выяснилось, что подозреваемого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Задержать его удалось по горячим следам, велосипед у него нашли при обыске, транспорт изъяли и вернули законной владелице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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