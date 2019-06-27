2019-06-27T08:54:00+03:00
Общество

В бизнес-инкубаторах Комсомольска-на-Амуре и Харбина договорились сотрудничать

Соглашение подписали во время международной выставки Экспо-2019
Ольга КИВА
Поделиться:
В бизнес-инкубаторах Комсомольска-на-Амуре и Харбина договорились сотрудничать ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского краяВ бизнес-инкубаторах Комсомольска-на-Амуре и Харбина договорились сотрудничать ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края
Изменить размер текста:

Делегация из Хабаровского края посетила Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку. Мероприятие прошло в столице провинции Хэйлунцзян с 15 по 19 июня. Так, участие в столь масштабном событии принял и представитель Комсомольского-на-Амуре бизнес-инкубатора Иван Петренко.

Как сообщили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, в рамках прошедшего экспо представители бизнес-инкубаторов города Юности и Харбина подписали соглашение о намерениях и сотрудничестве. Это значит, что теперь российские и китайские стартапы получат возможность привлекать инвестиции обеих стран на финансирование своих инновационных проектов, а также помогать друг другу в продвижении товаров на русский и китайский рынки.

Отметим, что Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка – это масштабная профессиональная b2b-платформа открытого типа. Участники этого мероприятия имеют прекрасную возможность расширять международное торговое сотрудничество с Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помощника капитана в Хабаровском крае осудят из-за норок, спрятанных на буксире
Лесоохрану Хабаровского края порадовали новыми машинами
Мобильный путеводитель по Шантарским островам создадут в Хабаровском крае
«Помоги собраться в школу»: в Хабаровском крае подготовят детей к новому учебному году
На железнодорожном вокзале в Комсомольске появился Wi-Fi
Сельчанка в ЕАО невольно пригласила в свой сарай велоугонщика
Пенсионеры Хабаровского края соберутся на краевой этап спартакиады
Пассажир иномарки пострадал из-за ошибки водителя другого авто в Хабаровске
Чиновники в Хабаровске заселяют аварийные дома по договорам социального найма
О правах предпенсионеров рассказали в Хабаровском крае
На улице Лейтенанта Шмидта в Хабаровске ограничат проезд с 28 июня
Хабаровский филиал «Россельхозбанка» приглашает отпраздновать День рождения банкомата
Бизнес на аренде игровых приставок почти разрушили два молодых хабаровчанина
Дорожников заставили поливать дорогу на Комшоссе в Комсомольске
«Роуд Шоу» устроят для компаний, желающих построить психоневрологический интернат под Хабаровском
Пожарные расчеты экстренно прибыли в аэропорт Хабаровска
Семь человек обратились в больницу в Хабаровском крае с подозрением на клещевой энцефалит
В Хабаровске стартовала запись в десятые классы
Погода в Хабаровске на 27 июня 2019 года: днем до +20, небольшой дождь
Возможности ТОСЭР в Хабаровском крае презентовали бизнесменам из Америки
Часть терминала международного аэропорта в Хабаровске сдадут в сентябре 2019 года
В Биробиджане больше 10 автобусных маршрутов изменят из-за ремонта дороги
Деньгами наградят лучших учителей Хабаровского края
Из Калужской области в Еврейскую автономию доставляли фальсифицированное масло