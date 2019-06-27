В бизнес-инкубаторах Комсомольска-на-Амуре и Харбина договорились сотрудничать

СЕГОДНЯ 07:44 2019-06-27T08:54:00+03:00

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Делегация из Хабаровского края посетила Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку. Мероприятие прошло в столице провинции Хэйлунцзян с 15 по 19 июня. Так, участие в столь масштабном событии принял и представитель Комсомольского-на-Амуре бизнес-инкубатора Иван Петренко.

Как сообщили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, в рамках прошедшего экспо представители бизнес-инкубаторов города Юности и Харбина подписали соглашение о намерениях и сотрудничестве. Это значит, что теперь российские и китайские стартапы получат возможность привлекать инвестиции обеих стран на финансирование своих инновационных проектов, а также помогать друг другу в продвижении товаров на русский и китайский рынки.

Отметим, что Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка – это масштабная профессиональная b2b-платформа открытого типа. Участники этого мероприятия имеют прекрасную возможность расширять международное торговое сотрудничество с Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU