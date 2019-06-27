На железнодорожном вокзале в Комсомольске появился Wi-Fi

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-27T08:52:35+03:00

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На железнодорожном вокзале в Комсомольске-на-Амуре появилась сеть Wi-Fi. Ранее бесплатный интернет стал доступен на вокзале в Хабаровске. Посетители могут свободно пользоваться этой услугой с мобильного телефона, планшета или ноутбука, находясь на платформах, в залах ожидания, бизнес-залах и комнатах длительного отдыха.

Как отметили в краевом министерстве информационных технологий и связи, на Дальнем Востоке помимо Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска сеть Wi-Fi также подключили на станциях Уссурийска, Находки, Хасана, Биробиджана, Тынды и Нерюнгри. Чтобы получить доступ в интернет, пользователю нужно один раз пройти авторизацию. Во время пути мобильное устройство будет автоматически подключаться к интернету на любой станции, включенной в единую сеть Wi-Fi. К слову, сегодня беспроводная сеть есть на 216 железнодорожных вокзалах в России.

ИСТОЧНИК KP.RU