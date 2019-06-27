2019-06-27T09:21:19+03:00
Общество

Мобильный путеводитель по Шантарским островам создадут в Хабаровском крае

С помощью этой технологии туристы смогут узнать о национальном парке много интересного
Ольга КИВА
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Мобильный путеводитель по Шантарским островам создадут в Хабаровском краеМобильный путеводитель по Шантарским островам создадут в Хабаровском краеФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
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В Хабаровском крае собираются разработать мобильное приложение-путеводитель по Шантарским островам. Это проект реализуют на деньги гранта Русского Географического общества. Чтобы получить такую господдержку, автор проекта Екатерина Конькова не раз бывала на Шантарских островах еще до того, как эту территорию внесли в список особо охраняемых. Теперь она хочет собрать все самое интересное об этом месте в одном сервисе.

Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», к национальному парку сейчас проявляют повышенный интерес. Сюда стремятся не только туристы из России, но и иностранцы. Мобильное приложение станет хорошим подспорьем для туроператоров, турагентов, а главное для туристов, приезжающих в нацпарк. Закончить разработку планируют в следующем году. Тогда же пользователи смогут воспользоваться сервисом и оценить качество путеводителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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