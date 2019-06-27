2019-06-27T12:34:48+03:00
Общество

На переезде по улице Тихоокеанской в Хабаровске ограничат движение

Временные неудобства связаны с ремонтными работами
Ольга КИВА
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На переезде по улице Тихоокеанской в Хабаровске ограничат движениеНа переезде по улице Тихоокеанской в Хабаровске ограничат движениеФото: Иван ПРОХОРОВ
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Железнодорожный переезд на улице Тихоокеанской в краевой столице собираются отремонтировать. В связи с этим обстоятельством будет частично ограничено движение транспорта на этом участке. Так, работы планируют проводить 28 июня в период с девяти часов утра до пяти часов вечера по местному времени.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, ремонт, который собираются провести, плановый. К слову, эта процедура необходима, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения на данном участке и повысить качество оказываемых услуг в области автомобильных и железнодорожных перевозок.

Жителям и гостям города приносят извинения за доставленные временные неудобства. Автолюбителей убедительно просят принять во внимание вышеуказанную информацию при планировании поездок на данном участке дороги в указанное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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