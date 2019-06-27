Помощника капитана в Хабаровском крае осудят из-за норок, спрятанных на буксире

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-27T10:22:51+03:00

По версии следствия, мужчина хотел незаконно провести через границу ресурсов почти на 10 миллионов рублей

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В хабаровском крае ждет суда помощник капитана речного буксира. Мужчину обвиняют в контрабанде особо ценных ресурсов, а именно пушнины. По версии следствия, в 2016 году фигурант умудрился спрятать на борту судна, на котором собирался выйти в рейс, более 3,9 тысяч штук шкур норки.

Как выяснилось во время следствия, товар мужчина собирался вывезти заграницу, но так, чтобы не оформлять таможенные документы. Поэтому фигурант и прятал ценные шкурки. Однако контрабанду нашли во время осмотра судна. По предварительным подсчетам стоимость пушнины превысила 9,5 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На данный момент уголовно дело, возбужденное в отношении члена экипажа, находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU