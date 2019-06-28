2019-06-28T05:01:00+03:00
Общество

Подростки в Хабаровском крае отправились на рыбалку по очень опасному пути

Ребята шли по железной дороге, уходили с нее, когда проезжал поезд, а потом снова возвращались
Ольга КИВА
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Подростки в Хабаровском крае отправились на рыбалку по очень опасному путиПодростки в Хабаровском крае отправились на рыбалку по очень опасному путиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На железнодорожной станции Пивань случился небольшой переполох из-за детей, которые свободно гуляли по рельсам и шпалам. Ребята шли по железной дороге, где в определенный момент двигался состав. Несовершеннолетних заметил машинист, который стал сигналить, и в итоге проехал дистанцию без проблем – дети услышали гудки и ушли с путей.

- Когда состав проехал, ребята вернулись на железнодорожное полотно и продолжили свою экстремальную прогулку. Рискованное развлечение попало в поле зрения работников станции, которые и обратились за помощью к правоохранителям, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Сами ребята позже рассказали полицейским, что шли на рыбалку. С ними уже провели беседу и рассказали об опасности таких прогулок – может сбить поезд или ударить током при нахождении рядом с контактными проводами с высоким напряжением. В итоге разбирательств также призвали к ответу и родителей несовершеннолетних. Мам и пап привлекли к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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