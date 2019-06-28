2019-06-28T04:58:55+03:00
Общество

Дипломаты из России и США продуктивно провели время на форуме в Хабаровске

Две страны договорились вместе реализовывать небольшие, но конкретные проекты в разных областях
Ольга КИВА
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Дипломаты из России и США продуктивно провели время на форуме в ХабаровскеДипломаты из России и США продуктивно провели время на форуме в ХабаровскеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске завершился форум РАТОП – уникальная деполитизированная площадка, которая поможет придать новый импульс взаимоотношениям России и США. В частности представители двух стран обсуждали сотрудничество между регионами российского Дальнего Востока и западного побережья США.

Как отметили в пресс-службе правительства края, совместная работа, которую на сегодняшний день проводят, нацелена на реализацию пусть небольших, но конкретных проектов. Речь идет о таких направлениях, как возобновляемая энергетика, охрана окружающей среды, сохранение коренных народностей и развитие туризма.

По итогу форума сформируют резолюцию, в которой отразят рекомендации для правительств обеих стран в сфере расширения партнерства в самых различных сферах. При этом актуальные проблемы и пути их решения могут предложить все желающие, зарегистрировавшиеся на форуме. Дальнейшее сотрудничество между странами планируют обсудить во время юбилейного 25-го форума РАТОП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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