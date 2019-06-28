2019-06-28T03:56:29+03:00
Происшествия

Директора в Хабаровске осудят за недоплаченные 39 миллионов рублей налогов

Долг государству мужчина уже вернул, дальше его судьбу решат служители Фемиды
Ольга КИВА
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Директора в Хабаровске осудят за недоплаченные 39 миллионов рублей налоговДиректора в Хабаровске осудят за недоплаченные 39 миллионов рублей налоговФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске на скамье подсудимых окажется 45-летний директор строительной организации. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 39 миллионов рублей. По материалам дела, столько фигурант успел не доплатить государству в 2013-2014 годах.

- По предварительной информации, директор компании предоставлял в налоговую инспекцию декларации, в которых указал заведомо неверные суммы налоговых вычетов. Однако во время проверки расхождения все-таки обнаружили, в итоге в отношении руководителя возбудили уголовное дело, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Отметим, что во время расследования подозреваемый смог полностью возместить сумму ущерба, который он причинил федеральному бюджету. На данный момент расследование уголовного дела закончилось, материалы передали в суд на рассмотрение. Дальнейшая судьба фигуранта зависит от решения служителей Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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