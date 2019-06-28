2019-06-28T04:55:48+03:00
Общество

За уличную торговлю рыбой в Хабаровском крае будут наказывать по-новому

Так, штрафы будут выписывать не только продавцам, но и организаторам стихийных торговых точек
Ольга КИВА
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За уличную торговлю рыбой в Хабаровском крае будут наказывать по-новомуЗа уличную торговлю рыбой в Хабаровском крае будут наказывать по-новомуФото: Законодательная дума Хабаровского края
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В Хабаровском крае предлагают наказывать за незаконную уличную торговлю рыбой не только продавцов, но и непосредственных организаторов стихийных торговых точек. Соответствующий законопроект уже подготовили в регионе и представили на обсуждение.

Как отметили в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края, благодаря таким поправкам удастся повысить эффективность рейдов в период лососевой путины. Также корректировки в законе будут способствовать созданию эффективного механизма борьбы с браконьерами и нелегальным теневым оборотом рыбы.

Отметим, что сейчас уличным торговцам выписывают штраф от трех до четырех с половиной тысяч рублей для физических лиц, от 15 до 25 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 45 тысяч рублей для юридических лиц. Для организаторов уличной торговли предлагают ввести штрафы для физических лиц от четырех с половиной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 35 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 60 тысяч до 85 тысяч рублей. К слову, если нарушители попадутся повторно, то им придется заплатить больше - физическим лицам пять тысяч рублей, должностным лицам 50 тысяч, юридическим 100 тысяч рублей.

Первое чтение законопроект прошел, однако ко второму предстоит детально проработать вопрос, каким образом органы внутренних дел будут привлекать к реализации принятого закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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