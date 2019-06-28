2019-06-28T11:29:57+03:00
Звезды

Нанайская и славянская культуры переплетутся между собой в Комсомольске

Особенный этно-туристический центр появится на базе села Пермского на берегу Амура
Ольга КИВА
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Нанайская и славянская культуры переплетутся между собой в КомсомольскеНанайская и славянская культуры переплетутся между собой в КомсомольскеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В городе Юности задумали построить этно-туристический центр, в котором мирно будут соседствовать ценности и славянской, и нанайской культур. Реализовать этот проект собираются на базе «Села Пермского» на набережной реки Амур.

- По задумке авторов, в центре будут отслеживать современные, актуальные тенденции национальностей, создавать и демонстрировать традиционные костюмы, музыкальные инструменты и обряды в новом формате. Также в стенах центрах будут площадки, где желающие смогут освоить местную кухню, смастерить обереги и посещать различные мастер-классы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что сначала этноцентр собирались обустроить на территории Силинского парка. Однако позже решили, что лучше его разместить на базе села Пермского. Вопрос объединения проектов проработают в ближайшее время. В июле начнут строить инженерные коммуникации, а в следующем году проложат дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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