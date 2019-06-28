СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-28T11:35:50+03:00

В мэрии Биробиджана больше нет должности начальника управления ЖКХ Фото: администрация Биробиджана

Ее упразднили, а полномочия руководителя структуры передали первому заместителю главы мэрии по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ

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Очередное заседание городской Думы в Биробиджане закончилось решением провести небольшую реорганизацию в мэрии. После этих изменений структура стала более походить на ту, что работала до 2014 года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, упразднили должность начальника управления ЖКХ. Полномочия руководителя решено передать первому заместителю главы мэрии по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ.

Также в его ведение теперь попадают отдел архитектуры и градостроительства. Напомним, ранее этими подразделениями руководил заместитель главы мэрии города – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Последнему вверили управлением отделом по учету и распределению жилья. Такое перераспределение сил необходимо в связи с реализацией федеральных программ переселения граждан из ветхого жилья и национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU