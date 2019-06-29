2019-06-29T06:36:50+03:00
Спорт

Порох в пороховницах: Хабаровские пенсионеры доказали, что спорт это не только для молодежи

В спартакиаде города приняли участие 75 спортсменов, самому старшему из них – 82 года
Борис КОКУРИН
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Порох в пороховницах: Хабаровские пенсионеры доказали, что спорт это не только для молодежиПорох в пороховницах: Хабаровские пенсионеры доказали, что спорт это не только для молодежиФото: Администрация Хабаровска
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Соревнования проходили три дня подряд и в них приняли участие 75 спортсменов, по 15 человек из каждого района Хабаровска. Все они давно на пенсии, но как оказалось не прочь тряхнуть стариной и показать молодежи что компьютер и телевизор не лучшее времяпровождение.

Спортсмены последовательно прошли семь испытаний: плавание, легкую атлетику, настольный теннис, пулевую стрельбу, шахматы, дартс и комбинированную эстафету.

- Самому старшему участнику – Виктору Мельникову из Железнодорожного района, занявшему 2 место в шахматах, – 82 года. В ходе спортивных испытаний было разыграно 39 медалей как в командном, так и в личном зачете, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

Награждение участников спартакиады прошло в центре работы с населением «Содружество». Как отмечают организаторы, Лучшими в командном зачете стали спортсмены из Краснофлотского района, на втором месте - Индустриальный район, «бронза» досталась Центральному. В результате соревнований были отобраны восемь атлетов которые будут защищать честь города уже на краевом этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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