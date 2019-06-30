Хабаровскому трамвайному маршруту № 1 требуется полмиллиарда рублей для ремонта

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-30T09:18:30+03:00

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Как рассказал начальник управления транспорта города Хабаровска Сергей Суковатый, еще в 2017 году были сделаны расчеты, в соответствии с которыми стало понятно, что на работы по ремонту трамвайного маршрута №1 требуется 440 миллионов рублей. Необходимо выровнять профиль, поставить новые рельсы и сделать многое другое.

Со слов чиновника, в нынешнем году на поддержание МУП «ГЭТ» в бюджете Хабаровска предусмотрены две субсидии на общую сумму 67 миллионов рублей, из этих денег 43 – это содержание трамвайных путей и контактной сети. Однако, если подсчитанная ранее сумма будет выделена, то про субсидии можно забыть лет на 50.

Стоит отметить, что тема пассажирских транспортных перевозок в Хабаровске является очень проблемной темой.

ИСТОЧНИК KP.RU