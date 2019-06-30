2019-06-30T09:18:30+03:00
Общество

Хабаровскому трамвайному маршруту № 1 требуется полмиллиарда рублей для ремонта

Стоимость работ оценивается в 400 тысяч рублей
Владимир ЗЕНКОВ
Поделиться:
Хабаровскому трамвайному маршруту№ 1 требуется полмиллиарда рублей для ремонтаХабаровскому трамвайному маршруту№ 1 требуется полмиллиарда рублей для ремонтаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Как рассказал начальник управления транспорта города Хабаровска Сергей Суковатый, еще в 2017 году были сделаны расчеты, в соответствии с которыми стало понятно, что на работы по ремонту трамвайного маршрута №1 требуется 440 миллионов рублей. Необходимо выровнять профиль, поставить новые рельсы и сделать многое другое.

Со слов чиновника, в нынешнем году на поддержание МУП «ГЭТ» в бюджете Хабаровска предусмотрены две субсидии на общую сумму 67 миллионов рублей, из этих денег 43 – это содержание трамвайных путей и контактной сети. Однако, если подсчитанная ранее сумма будет выделена, то про субсидии можно забыть лет на 50.

Стоит отметить, что тема пассажирских транспортных перевозок в Хабаровске является очень проблемной темой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жильцов несуществующего дома в Комсомольске смущает отсутствие квитанций за коммуналку
В Хабаровском крае запретят использовать старые, детские автобусы
В Хабаровском районе отметил свой 120 юбилей посёлок Гаровка
Погода в Хабаровске на 30 июня 2019 года: днем до +22, возможен кратковременный дождь
Школьники в Еврейской автономии отправились выживать в лес
В Хабаровском крае дочери напомнили о матери судебные приставы
В Хабаровске сотрудник Водоканала пошел под домашний арест
В Хабаровском крае пенсионер зашел в гости к соседу и ушел с бензопилой
Порох в пороховницах: Хабаровские пенсионеры доказали, что спорт это не только для молодежи
В Хабаровске открылся второй день военно-технического форума «Армия-2019»
Погода в Хабаровске на 29 июня 2019 года: днем до +21, возможен кратковременный дождь
Мотоциклист и мопедист покалечились на встречном разъезде в Хабаровском крае
В мэрии Биробиджана больше нет должности начальника управления ЖКХ
В одном из поселений в Хабаровском крае не будут регистрировать рождение детей и браки
Нанайская и славянская культуры переплетутся между собой в Комсомольске
Труп пешехода и разбитые машины остались после аварии в Хабаровске
Жутковатый цех по переработке мяса нашли в Хабаровске
В Хабаровском крае спасатели ищут пропавшего пожилого сельчанина
Работодатели в Хабаровском крае не боятся брать на работу осужденных
Заграничная бизнесвумен в ЕАО успешно провалила попытку подкупа полицейского
Икона с частичкой мощей Иоанна Предтечи украсит храм в Хабаровске