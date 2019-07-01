СЕГОДНЯ 03:09 2019-07-01T03:09:29+03:00

Бывший боксер рассказал в своем аккаунте в соцсети, что у его машины не выдержала ось

Изменить размер текста: A A

Николай Валуев приехал в Хабаровский край отдохнуть, но по пути к прекрасной дальневосточной природе у него сломалась машина. Бывший боксер, который сейчас активной занимается политикой, воочию увидел и даже прочувствовал, насколько плохо обстоят дела с местными дорогами. О своей поездке Николай Валуев рассказывал в своем аккаунте в соцсети. Судя по видеозаписям, его машина не выдержала большого количества ухабов и колдобин, у нее сломалась ось.

Как сообщает сам политик, ему даже довелось увидеть дорожников, которые пытались латать имеющиеся ямы на дорожном полотне. Правда, делали они это как-то по-особенному – засыпали неровности, как выразился сам бывший боксер «на сухую», пристукивали свежевыложенные кучки стройматериала лопатой, а то и вовсе просто пытались примять их ногами.

Отметим, что на нынешнее качество дороги «Лидога-Ванино» подвело не одного автомобилиста. Об этом также упоминают подписчики в своих комментариях под видео из числа местных жителей.

nickvaluev Машина Николая Валуева сломалась на полуразрушенной дороге «Лидога-Ванино»

ИСТОЧНИК KP.RU