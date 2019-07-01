2019-07-01T05:32:39+03:00
Происшествия

В Хабаровске неизвестные «приделали ноги» двум велосипедам

Горожан просят оказать помощь в поимке подозреваемых
Ольга КИВА
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В Хабаровске неизвестные «приделали ноги» двум велосипедамВ Хабаровске неизвестные «приделали ноги» двум велосипедамФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в розыск объявили двух предполагаемых похитителей велосипедов. По предварительной информации, происшествие случилось ночью в одном из домов, расположенных на улице Подгаева. Пропажу обнаружила сама хозяйка, женщина не раздумывая обратилась в полицию за помощью. Ущерб потерпевшая оценила в 26 тысяч рублей.

- На сегодняшний день в распоряжении полиции есть запись с камер видеонаблюдения. На ней запечатлены предполагаемые злоумышленники, которых уже объявили в розыск. Также ориентировки на данных лиц довели до наружных нарядов полиции, участковых уполномоченных, оперативного состава городской полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что в полиции уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до пяти лет.

Жителей Хабаровска призывают не оставаться в стороне и помочь в поимке подозреваемых. Если вы узнали кого-либо на фотографиях, пожалуйста, позвоните по телефонам 59-54-77, 59-54-68 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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