СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-01T08:14:52+03:00

Сотни миллионов рублей «закатают» в дороги к «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровском крае собираются потратить 305 миллионов рублей на строительство дороги к «дальневосточным гектарам». Речь идет об участках, расположенных в районе имени Лазо близ Кругликовского сельского поселения. На сегодняшний день районная администрация уже разместила заявку на поиск подрядчика на сайте госзакупок.

Как сообщили в министерстве имущественных отношений края, деньги планируют освоить в 2019-2020 годах. Финансы потратят на возведение автомобильной дороги общей протяженностью девять километров. Благодаря этой трассе получится обеспечить проезд к более 500 земельным участкам. Отметим, что рядом с Кругликовским поселением находится самая крупная территория в регионе, где компактно расположены «дальневосточные гектары».

Напомним, что создавать инфраструктуру возле «дальневосточных гектаров» собираются еще в трех местах – рядом с селами Краснознаменка, Елабуга и Свечино в Хабаровском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU