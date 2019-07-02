Отец из Еврейской автономии ради встречи с детьми угнал машину приятеля

СЕГОДНЯ 05:42 2019-07-02T06:42:54+03:00

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Житель Смидовичского района решил сделать доброе дело и в итоге оказался потерпевшим. Его приятель очень хотел в Биробиджан, чтобы повидаться с детьми. Другого выхода мужчина не нашел, как обратиться к другу, у которого есть машина.

- Заявитель согласился отвезти приятеля, на тот момент выпившего спиртного, к детям. Однако в пути случилось непредвиденное. На автозаправке в районе поселка Приамурский владелец иномарки остановился, чтобы заправиться. Когда водитель рассчитывался за бензин, выпивший приятель пересел за руль и уехал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Задержать нарушителя удалось буквально по горячим следам. На данный момент в полиции проводят проверку по факту случившегося. По итогу решат вопрос о мере привлечения подозреваемого к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU