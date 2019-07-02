2019-07-02T08:37:30+03:00
Общество

В нацпарке Хабаровского края соорудят первый на Дальнем Востоке глемпинг

Строящуюся площадку для экотуризма посетил Николай Валуев
Ольга КИВА
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В нацпарке Хабаровского края соорудят первый на Дальнем Востоке глемпингВ нацпарке Хабаровского края соорудят первый на Дальнем Востоке глемпингФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В национальном парке «Анюйский» в Хабаровском крае собираются обустроить первый на Дальнем Востоке глемпинг. Так называется новый вид экотруризма, в котором удачно сочетается и отдых на природе, и блага цивилизации. Пока площадка для комфортного времяпрепровождения строится, но ее уже посетил бывший боксер, а ныне политик Николай Валуев.

- Во время посещения площадки именитый спортсмен встретился с руководителем нацпарка Степаном Кириллиным и поговорил с ним о проблемах туризма на особо охраняемых природных территориях. Политик рассказал, что в Комитет Государственной думы по природным ресурсам сейчас анализирует существующие практики государственно-частного партнерства. Также в ведомстве планируют выработать определенные правовые основы, способствующие развитию экологического и познавательного туризма на ООПТ, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

К слову, глемпинг, который сейчас обустраивают на территории нацпарка – это результат сотрудничества частной компании и особо охраняемой природной территории. На берегу реки Анюй уже устанавливают современные уютные шатры для проживания туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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