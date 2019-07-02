СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-02T08:41:03+03:00

Разбойный дуэт ответит перед судом в Хабаровске за «наезды» на дальнобойщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Хабаровске на скамью подсудимых сядут двое горожан, которых обвиняют в грабеже, краже и разбое. По версии следствия, фигуранты объединили усилия и дружно устраивали налеты на транзитные большегрузы. Во время расследования выяснилось, что жертвами подозреваемых стали дальнобойщики из Омской области, Алтайского и Приморского краев. Всего пострадавших четыре человека.

- Из материалов дела следует, что фигуранты действовали в основном ночью. Они приходили на временную стоянку грузовых автомобилей - один следил за обстановкой, второй требовал деньги и ценные вещи, угрожая потерпевшим физической расправой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, сами подозреваемые позже сознались и в других преступлениях. Они промышляли кражами путем обналичивания и перевода денег с банковских счетов потерпевших. В общей сложности ущерб потерпевших оценили в 200 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направили в суд на рассмотрение, до суда обвиняемые будут находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU