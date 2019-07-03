Архивисты из Хабаровского края заполучили в Харбине дела русских эмигрантов

СЕГОДНЯ 05:53 2019-07-03T05:53:09+03:00

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В Хабаровск из Харбина вернулись архивисты, которым довелось поработать с делами русских эмигрантов. Делегаты из дальневосточного региона в течение недели изучали документы, а также обсудили с китайской стороной вопрос цифровизации архивов.

- В руки специалистов из Хабаровского края попали 90 дел Харбинского и Маньчжурского еврейских духовных обществ, прошений эмигрантов о выдаче вида на жительство и других документов, хранящихся в архиве провинции Хэйлунцзян и Харбинском муниципальном архиве. При этом самыми ранними оказались дела 1911 года, - прокомментировали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Среди предоставленных материалов были три метрические книги, книги об умерших и разводах. Архивисты провели полистную экспертизу ценности документов, отсканировали их и составили опись дел. Передавать документы китайская сторона собирается в 2020 году.

Напомним, что на сегодняшний день в Харбине идет работа по оцифровке документов российской эмиграции. Всего в здешних архивах насчитывают больше 20 тысяч неупорядоченных архивов. К слову, азиатские специалисты при работе в документами столкнулись с необходимостью переводить тексты со старо-китайского на современный китайский. Из-за этого процесс обработки архивов идет медленнее, чем ожидалось.

ИСТОЧНИК KP.RU