2019-07-03T07:36:44+03:00
Происшествия

Охранник в порту Хабаровского края подслушивал и записывал разговоры руководства

За это привлекают к уголовной ответственности, но мужчине повезло
Ольга КИВА
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Охранник в порту Хабаровского края подслушивал и записывал разговоры руководстваОхранник в порту Хабаровского края подслушивал и записывал разговоры руководстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ванино работник транспортного предприятия заплатит штраф за прослушивание разговоров руководства. Мужчина работал ведущим специалистом охраны и режима в морском порту. Видимо, он считал себя классным профессионалом, и решил «перевыполнить план». Так, фигурант решился на установку микрофонов в кабинете директора по производству и в кабинете главного диспетчера.

- Дальше мужчина не просто слушал, о чем говорят сотрудники компании, но и записывал все разговоры. Что он дальше собирался с этими аудиоматериалами делать - пока неясно. В ходе следствия мужчина признал свою вину, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Мужчину обвинили в незаконном производстве специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. В отношении него возбудили уголовное дело, расследование которого вскоре прекратили. В качестве наказания подсудимому назначили штраф в сумме 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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