СЕГОДНЯ 06:40 2019-07-03T07:35:53+03:00

В августе в Хабаровском крае квитанции за коммуналку придут с повышенной оплатой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Хабаровском крае, как и во всей стране, с 1 июля произошло плановое повышение размера платы граждан за коммунальные услуги на 2,4 процента. Это вторая волна повышения цены, первая была в январе этого года. Тогда показатель подрос на 1,7 процента из-за увеличения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов.

Как отметили в комитете по ценам и тарифам правительства края, стоимость электроэнергии подорожает с 4,51 рубля за кВтч до 4,55. В частности это касается домов, оборудованных газовыми плитами. В сельской местности тариф увеличится на четыре копейки и составит 3,19 рубля за кВтч.

Также изменятся расчеты за другие коммунальные услуги. За тепловую энергию придется платить 1775,84 рубля за Гкал вместо 1734,22, за природный газ - 7203,7 за тысячу кубометров вместо 7104,24 рубля. Отметим, что жителям Николаевского района за отопление придется платить на 7,2 процента больше. Это связано с высоким ростом стоимости холодной воды.

Новые квитанции с изменениями жители региона получат в начале августа. При обнаружении ошибок в квитанции, собственникам рекомендуют обратиться в управляющую компанию или администрацию района за разъяснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU