2019-07-03T08:41:05+03:00
Происшествия

Очевидцы в Биробиджане переполошились из-за дымящегося склада

Была опасность, что пожар охватит рядом стоящие помещения
Ольга КИВА
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Очевидцы в Биробиджане переполошились из-за дымящегося складаОчевидцы в Биробиджане переполошились из-за дымящегося складаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Биробиджане помощь пожарных понадобилась обитателям склада, расположенного на улице Брянской. Сигнал поступил от очевидцев. Они позвонили на пульт пожарно-спасательной службы и сообщили, что из помещения валит дым.

- Прибывшие на место происшествия огнеборцы смогли сдержать распространение пламени и не дали ему охватить соседние строения. Пожар удалось ликвидировать, но огонь успел основательно испортить строение – сгорела крыша, частично прогорело потолочное перекрытие и стены, помещение закоптилось продуктами горения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На месте происшествия уже поработали сотрудники пожарной инспекции. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать банальное нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. К счастью, происшествие обошлось без человеческих жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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