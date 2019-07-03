2019-07-03T12:08:13+03:00
Происшествия

Металлист в Хабаровском крае устроил минисклад ворованных шпал

В общей сложности фигурант успел вывезти с железнодорожной станции 12 изделий
Ольга КИВА
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Металлист в Хабаровском крае устроил минисклад ворованных шпалМеталлист в Хабаровском крае устроил минисклад ворованных шпалФото: УТ МВД России по ДФО
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В Хабаровском крае задержали подозреваемого в краже имущества с железнодорожной станции. Покусился подозреваемый на железнодорожные шпалы. Сначала фигурант присмотрел себе чужое имущество, а потом придумал, как его прибрать к рукам. По версии следствия, 51-летний фигурант вывез с железнодорожной станции Хальгасо 12 изделий, а потом спрятал их в укромном месте.

- Похищенное мужчина транспортировал на своем личном автомобиле до поселка Старт. На огороженной территории он устроил минисклад, который позже нашли правоохранители, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование на данный момент продолжается, а сам фигурант пока находится на свободе под подпиской о невыезде. Максимально возможное наказание за его проступок – это лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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