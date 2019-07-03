Хозяйке квартиры в Хабаровском крае не дали заработать на прописке иностранцев

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-03T12:52:58+03:00

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В Хабаровском крае в поле зрения полицейских попала 24-летняя хозяйка квартиры в Амурске. Девушка решила немного подзаработать и поэтому собиралась прописать у себя двух иностранцев, естественно за плату. Жить они у нее не собирались, а регистрация нужна была, что хоть как-то закрепиться в регионе.

- В отношении девушки возбудили уголовное дело, расследование которого на данный момент продолжается. К слову, подозреваемая нигде не работала и за счет этой небольшой аферы хотела поправить свое финансовое положение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Собственница жилплощади признала свою вину в содеянном. За подобное нарушение требований закона максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до трех лет. Судьбу фигурантки решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU