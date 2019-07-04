Псы-беспризорники в Хабаровске оказались добрыми животными

СЕГОДНЯ 02:49 2019-07-04T02:49:42+03:00

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В Хабаровске продолжается отлов бездомных собак. На сегодняшний день с начала года через вольеры «Спецкомбината» прошли больше 500 животных, которым, уже сделали прививки от бешенства. В последний раз прививочную кампанию провели для 20 псов, которые, кстати, оказались вполне дружелюбными.

- При осмотре животных не выявили ни одного факта заболевания бешенством или проявления бурной агрессии, а также наличия неизлечимых болезней. Также не одно животное не «приговорили» к эвтаназии. Отметим, Что бездомные собаки добродушны поодиночке, но, когда сбиваются в стаи, предсказать их дальнейшее поведение очень сложно. Животные могут проявлять агрессию во время «собачьих свадеб» или когда в одной своре вместе со взрослыми особями есть щенки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отловленные псы живут 12 дней за казенный счет. В вольерах их откармливают, лечат, а потом отпускают на волю. Однако некоторым обитателям везет больше – их забирают неравнодушные люди к себе домой или зоозащитники. В этом году планируют отловить еще 200 собак. На эти цели планируют потратить примерно один миллион 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU