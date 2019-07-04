2019-07-04T02:49:42+03:00
Общество

Псы-беспризорники в Хабаровске оказались добрыми животными

Но при условии, что они не в стае
Ольга КИВА
Поделиться:
Псы-беспризорники в Хабаровске оказались добрыми животнымиПсы-беспризорники в Хабаровске оказались добрыми животнымиФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске продолжается отлов бездомных собак. На сегодняшний день с начала года через вольеры «Спецкомбината» прошли больше 500 животных, которым, уже сделали прививки от бешенства. В последний раз прививочную кампанию провели для 20 псов, которые, кстати, оказались вполне дружелюбными.

- При осмотре животных не выявили ни одного факта заболевания бешенством или проявления бурной агрессии, а также наличия неизлечимых болезней. Также не одно животное не «приговорили» к эвтаназии. Отметим, Что бездомные собаки добродушны поодиночке, но, когда сбиваются в стаи, предсказать их дальнейшее поведение очень сложно. Животные могут проявлять агрессию во время «собачьих свадеб» или когда в одной своре вместе со взрослыми особями есть щенки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отловленные псы живут 12 дней за казенный счет. В вольерах их откармливают, лечат, а потом отпускают на волю. Однако некоторым обитателям везет больше – их забирают неравнодушные люди к себе домой или зоозащитники. В этом году планируют отловить еще 200 собак. На эти цели планируют потратить примерно один миллион 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни хабаровчан окажутся в неудобном положении из-за долгов за электричество
На улицах Запарина и Ленина в Хабаровске временно закрыли проезд
Верующие в Хабаровске пройдут крестным ходом в День семьи, любви верности
Сельчанка в Хабаровском крае подобрала на дороге вместе с кошельком большие проблемы
За ремонт улицы Выборгской в Хабаровске краевые власти задолжали 44 миллиона рублей
Погода в Хабаровске на 4 июля 2019 года: днем до +26, кратковременный дождь
Хозяйке квартиры в Хабаровском крае не дали заработать на прописке иностранцев
Металлист в Хабаровском крае устроил минисклад ворованных шпал
Водителя вызволили из разбитой кабины перевернувшегося самосвала в Хабаровском крае
Главные темы APrIGF 2019 – безопасность, доступность и универсальность интернета
Российские и шведские хоккеисты впервые скрестят клюшки за Кубок губернатора Хабаровского края
Врезался в дом, покалечил пассажира и скрылся с места аварии водитель в Хабаровском крае