2019-07-04T08:29:40+03:00
Общество

В Хабаровском крае местные мясо и молоко дороже продуктов из других регионов

Высокую стоимость пока объясняют дефицитом местного сырья и сложной логистикой
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае местные мясо и молоко дороже продуктов из других регионовВ Хабаровском крае местные мясо и молоко дороже продуктов из других регионовФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае обсудили ситуацию на потребительском рынке. На сегодняшний день в регионе насчитывается 11 крупных местных торговых сетей, присутствуют и федеральные, ценовая надбавка на местную и на завозную продукцию составляет от 17 до 30 процентов. При этом есть ряд проблем, которые в крае намерены решить.

- Молочная и мясная продукция производителей в крае дороже аналогичных товаров из Приморья и Амурской области. Это объясняют дефицитом местного сырья и сложной логистикой - мясо и сырое молоко приходится завозить. Решить эту задачу помогут крупные аграрные проекты в сельском хозяйстве, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что в регионе будут добиваться присутствия на прилавках торговых сетей не менее 25 процентов продукции местных производителей. Также уделят внимание конкурентоспособности продукции и развитию конкуренции на рынке. В 2019 году, по прогнозам экспертов, доля налогов в бюджете края от предприятий потребительского рынка составит 344,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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