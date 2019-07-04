2019-07-04T12:15:01+03:00
Спорт

Спортсменам в Хабаровске к концу года подарят новый стадион

Площадку обустраивают на улице Воровского в поселке имени Горького
Ольга КИВА
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Спортсменам в Хабаровске к концу года подарят новый стадионСпортсменам в Хабаровске к концу года подарят новый стадионФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Власти Хабаровска озадачились строительством нового стадиона. Спортивную площадку обустраивают на улице Воровского в поселке имени Горького. Закончить работы на этом объекте планируют в декабре 2019 года.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, на стадионе обустроят поле для мини-хоккея, а также здание, где будет раздевалка, тренерская, пункт проката коньков и тренажерный зал. Впереди работы по подключению объекта к инженерным сетям и благоустройству.

Отметим, что на этот объект планируют потратить 90 миллионов рублей. Часть денег также направят на установку освещения. На территории стадиона появятся четыре мачты с мощными прожекторами. Это поможет в организации тренировок, в том числе и в вечернее время. Также благодаря таким прожекторам удастся продлить время работы катка зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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