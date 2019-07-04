Первого заболевшего энцефалитом нашли в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-04T12:14:08+03:00

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В Хабаровском крае впервые подтвердился случай заражения вирусным энцефалитом. Заболевание обнаружили у жителя Николаевска-на-Амуре. На сегодняшний день мужчина уже прошел курс лечения в стационаре. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Как отметили в краевом минздраве, в общей сложности за прошедшую неделю в больницы с укусами клещей обратились 300 жителей края. На сегодняшний день маленькие кровососы становятся менее активными, однако упорно продолжают искать себе новых жертв. Напомним, пик нашествия клещей зафиксировали в июне.

Жителей края убедительно просят быть предельно внимательными во время посещения лесов и парковых зон. После прогулки обязательно осматривайте себя и своих детей. Если клещ успел присосаться, немедленно обратитесь в больницу за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU