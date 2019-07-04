Вандалы-эстеты разоряют цветочные клумбы в Хабаровске

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-04T12:10:59+03:00

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В Хабаровске промышляют вандалы, специализирующиеся исключительно на цветах. Растения злоумышленники вытаскивают из клумб и объемных фигур, украшающих городскую территорию. При этом они не просто забирают стаканчики с цветами из балконниц, а разбирают конструкции, выкручивая винты, чтобы добраться до благоухающих растений.

- Неизвестные уже разорили десятки объектов. Восстановить композиции уже не удастся, потому что специальные стаканы для цветов уже закончились. Их заказывали в ограниченном количестве, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, этим летом для украшения городских улиц использовали 450 тысяч цветов. Еще даже не середина лета, а вандалы уже испортили довольно много композиций. Жителей краевой столицы убедительно просят бережно относиться к растительному убранству Хабаровска. Оно придает свежесть городу и радует всех своими яркими красками.

ИСТОЧНИК KP.RU