Чиновники в Хабаровском крае испортили себе карьеру из-за земли родственника

СЕГОДНЯ 01:48 2019-07-05T01:48:26+03:00

По версии следствия, бывший глава сельского поселения и его коллега незаконно предоставили участок в собственность

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В Хабаровском крае два чиновника стали фигурантами одного уголовного дела. Причиной разбирательства стала земля, которую бывший глава сельского поселения и его коллега незаконно предоставили в собственность.

- Из материалов дела следует, что участок площадью 160,5 тысяч квадратных метров оформили в 2017 году. При этом стоимость надела была явно занижена. По оценкам экспертов в результате такой сделки администрации Хабаровского района причинен ущерб на сумму 48 миллионов рублей. Также выяснили, что счастливым землевладельцем стал родственник одного из фигурантов, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Чиновникам предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование этого инцидента продолжается. На сегодняшний день следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства вины фигурантов.

ИСТОЧНИК KP.RU