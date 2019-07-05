Хабаровчанину, поставлявшему врачу уклонистов от армии, озвучили срок лишения свободы

СЕГОДНЯ 03:52 2019-07-05T06:17:03+03:00

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Хабаровчанин придумал, как монетизировать нежелание некоторых молодых людей служить в армии. Мужчина находил потенциальных уклонистов, а потом приводил их к врачу-терапевту, с которым заранее договорился об условиях сотрудничества. От женщины требовалось составить медицинские документы о якобы имеющихся у призывников заболеваниях. Далее несостоявшиеся солдаты получали освобождение от прохождения военной службы.

- За такую справку уклонисты заплатили в общей сложности 420 тысяч рублей. Из этой суммы 180 тысяч рублей 47-летний осужденный передал врачу. Фигуранту предъявили обвинение в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Сам осужденный во всем признался и раскаялся в ходе следствия. Суд учел это обстоятельство и в конце заседания огласил приговор. Согласно документу в качестве наказания мужчине назначили лишение свободы на срок до двух с половиной лет. Отбывать повинность фигурант будет в колонии строгого режима.

Врачу-терапевту только предстоит сесть на скамью подсудимых, а призывников, откупившихся от армии, привлекли к уголовной ответственности за дачу взятки и уклонение от прохождения военной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU