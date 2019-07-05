2019-07-05T06:17:03+03:00
Происшествия

Хабаровчанину, поставлявшему врачу уклонистов от армии, озвучили срок лишения свободы

В общей сложности фигурант успел получить от призывников 450 тысяч рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчанину, поставлявшему врачу уклонистов от армии, озвучили срок лишения свободыХабаровчанину, поставлявшему врачу уклонистов от армии, озвучили срок лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Хабаровчанин придумал, как монетизировать нежелание некоторых молодых людей служить в армии. Мужчина находил потенциальных уклонистов, а потом приводил их к врачу-терапевту, с которым заранее договорился об условиях сотрудничества. От женщины требовалось составить медицинские документы о якобы имеющихся у призывников заболеваниях. Далее несостоявшиеся солдаты получали освобождение от прохождения военной службы.

- За такую справку уклонисты заплатили в общей сложности 420 тысяч рублей. Из этой суммы 180 тысяч рублей 47-летний осужденный передал врачу. Фигуранту предъявили обвинение в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Сам осужденный во всем признался и раскаялся в ходе следствия. Суд учел это обстоятельство и в конце заседания огласил приговор. Согласно документу в качестве наказания мужчине назначили лишение свободы на срок до двух с половиной лет. Отбывать повинность фигурант будет в колонии строгого режима.

Врачу-терапевту только предстоит сесть на скамью подсудимых, а призывников, откупившихся от армии, привлекли к уголовной ответственности за дачу взятки и уклонение от прохождения военной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отлупил палкой и добил топором: биробиджанца лишили свободы и за убийство приятеля
Новое назначение в правлении «Россельхозбанка»
Выйти из тени заставили бизнесменов, работающих с древесиной в ЕАО
В Хабаровском крае тигры рискуют остаться без пропитания из-за возможной миграции добычи
В Хабаровском крае 40 предприятий начали ловить рыбу
Семьи из полуразрушенного дома в Хабаровске дождались переселения
Специальный бейдж продавщицы стал орудием преступления в Хабаровском крае
«Вода России» добралась до села Ворожеское-2 в Хабаровском крае
Хабаровчанина заставили бесплатно отработать неоплаченный уголовный штраф
В Хабаровском крае 14 семейных пар наградили знаком «За супружеское долголетие»
За парковки на газонах в Хабаровском крае не наказывают по ряду причин
Жильцы домов в центре Хабаровска остались 5 июля без горячей воды
В небе над Хабаровским краем военные летчики ночью отбились от условного врага
Чиновники в Хабаровском крае испортили себе карьеру из-за земли родственника
Погода в Хабаровске на 5 июля 2019 года: днем до +26, возможен кратковременный дождь
Вандалы-эстеты разоряют цветочные клумбы в Хабаровске
Первого заболевшего энцефалитом нашли в Хабаровском крае
Спортсменам в Хабаровске к концу года подарят новый стадион
Молодой хабровчанин угнал скутер, не постеснявшись камер видеонаблюдения
Телекомпании в Хабаровском крае начнут вещать с сурдопереводом
Штормовое предупреждение: на севере Хабаровского края ожидаются сильные ливни и грозы
В Хабаровском крае местные мясо и молоко дороже продуктов из других регионов